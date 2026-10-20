Schüsse mit Schreckschusspistole lösen SEK-Einsatz aus
Nach Schüssen auf offener Straße rückt die Polizei mit starken Kräften in Obersontheim-Oberfischach an. Eine Festnahme gelingt erst mithilfe eines Spezialeinsatzkommandos.
Obersontheim-Oberfischach (dpa/lsw) - Ein Mann hat im Kreis Schwäbisch Hall mehrfach auf offener Straße mit einer Schreckschusspistole geschossen und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Bevor das Spezialeinsatzkommando anrückte, schoss der 30-Jährige am Montagabend auch auf eine Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte. Sie blieb jedoch unverletzt.
Nachdem der Mann in ein Gebäude geflüchtet war, rückte die Polizei zusammen mit Hundeführern und einem Hubschrauber an. Der Mann zeigte sich den Angaben nach unkooperativ und wollte das Gebäude nicht mehr verlassen. Am späten Abend konnte das SEK den 30-Jährigen schließlich festnehmen.