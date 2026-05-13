Unfall

Schulbus fährt auf Auto auf - neun Verletzte

Schulweg mit Schrecken: Am frühen Morgen ist ein Bus in einen Unfall verwickelt. Wie es für die Schüler darin weitergegangen ist.

In einem Schulbus haben sich in Efringen-Kirchen mehrere Schüler verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
In einem Schulbus haben sich in Efringen-Kirchen mehrere Schüler verletzt. (Symbolbild)

Efringen-Kirchen (dpa/lsw) - Beim Auffahrunfall eines Schulbusses in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) sind mehrere Schüler leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte der Busfahrer am Montagmorgen wohl zu spät bemerkt, dass eine Autofahrerin vor ihm an einer Einmündung wegen des querenden Verkehrs angehalten hatte. 

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In der Folge fuhr er mit dem Bus auf ihr Auto auf. Die 71 Jahre alte Fahrerin verletzte sich leicht, auch acht Schüler zwischen 11 und 15 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein Ersatzbus brachte die Schüler aus dem Unfallfahrzeug ins Schulzentrum. Wie viele genau in dem Bus saßen, war laut einem Polizeisprecher nicht bekannt.

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