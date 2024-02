Schulbus fährt kurze Zeit ohne Fahrer: Zwölf Verletzte

Fürth (dpa) - Bei einer kurzen führerlosen Fahrt eines Schulbusses sind im südhessischen Fürth-Erlenbach zwölf Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug war laut Polizei bei einer Bushaltestelle am Mittwochmorgen losgerollt und nach rund 60 Metern auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Wegen eines technischen Defekts habe es zuvor auf der Straße gestanden. Der 71-jährige Busfahrer stieg den Angaben zufolge aus, um zu schauen, was los war. In diesem Moment sei der Bus losgerollt. Die Insassen, Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren, seien herausgesprungen. Elf von ihnen sowie der Busfahrer wurden demnach leicht verletzt. Zwei Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.