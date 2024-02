Kinder und Jugendliche springen in Panik aus fahrerlosem Bus

Feuerwehr und Notarzt

Auf dem leicht abschüssigen Gelände kam der Bus jedenfalls ins Rollen und setzte seine unfreiwillige Fahrt etwa 60 Meter weit fort, bevor er in einer nahe gelegenen Wiese zum Stehen kam.

Die Kinder im Bus bekamen mit, dass das Gefährt fahrerlos unterwegs war und die Tür offen stand. Einige gerieten offenbar in Panik und sprangen aus dem Gefährt. Zwölf von ihnen, im Alter zwischen zehn und 15 Jahren, wurden dabei verletzt. Aber auch das gehört zum glimpflichen Ausgang, denn keiner von ihnen verletzte sich schwer. Sechs seien nur ganz leicht verletzt worden und wurden nach der Unfallaufnahme ihren Eltern übergeben. Bei zweien waren die Verletzungen so, dass sie vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert wurden, sagt Hochstädter: „Aber auch das war nicht gravierender.“ Die Rettungskräfte kamen mit „großem Besteck“: Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus Erlenbach und Fürth mit zwölf Fahrzeugen an, der Rettungsdienst kam mit sechs Wagen, zwei Notarztwagen waren vor Ort, außerdem das Kriseninterventionsteam und drei Polizeistreifen.