Schulen präsentieren Ideen für klimafreundliche Schulhöfe

Bei der Abschlusstagung am Donnerstag in Frankfurt gewährten die Schulen dem hessischen Umweltstaatssekretär Oliver Conz (Grüne) und dem Bundesgeschäftsführer der DUH, Sascha Müller-Kraenner, Einblicke in die Projekte. «Ich bin beeindruckt, wie kreativ und klug die Schülerinnen und Schüler ihre Schulhöfe als klimafreundlichen Pausen- und Lernort geplant haben», sagte Conz. Das Projekt ermögliche es den Kindern und Jugendlichen, ganz konkret zu erleben, dass sie selbst etwas zum Klimaschutz beitragen könnten.