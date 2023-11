Ampel in der Klemme: Ist der Klimaschutz in Gefahr?

Bei dem Urteil geht es um ein Manöver im Bundeshaushalt von 2021. Damals wurde zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Ausnahmeregel der Schuldenbremse gezogen, so dass der Bund Kredite aufnehmen durfte. Weil diese nicht vollständig gebraucht wurden, verschob die Ampel-Regierung die Mittel in den Klima- und Transformationsfonds - ein wirtschaftlich vom sonstigen Haushalt getrenntes Sondervermögen, aus dem Investitionen für mehr Klimaschutz gezahlt werden. Die Umschichtung passierte erst 2022 - nachträglich für den Haushalt des Vorjahres. Die Union klagte dagegen und kritisierte, die Bundesregierung umgehe die Schuldenbremse im Grundgesetz. Sie lade sich über einen Trick auf Vorrat die Taschen voller Geld.

Das höchste deutsche Gericht gab der Union im Grundsatz recht. Der Nachtragshaushalt verstoße gegen die Ausnahmeregel der Schuldenbremse. Die Ampel-Regierung habe nicht schlüssig begründet, was die Corona-Krise, also der Grund für die in Notlagen erlaubte Kreditaufnahme, und die Klimaprogramme miteinander zu tun hätten. Außerdem könne man in Notlagen aufgenommene Kredite nicht einfach unbegrenzt weiternutzen, ohne dass sie auf die Schuldenbremse angerechnet würden. Und zuletzt: Der Beschluss sei zu spät gekommen. Ein Nachtragshaushalt müsse vor Jahresende beschlossen werden.