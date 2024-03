Schulversuch soll junge Fachkräfte sichern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Schulversuch für berufliche Orientierung will das Kultusministerium in Hessen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. «Wir müssen die jungen Menschen in die Ausbildung bringen und damit Fachkräfte sichern», sagt Ulrich Schweers, Referatsleiter im Ministerium für das Pilotprojekt «BÜA». «BÜA» ist die Abkürzung für die Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung und wird seit dem Schuljahr 2017/2018 an mittlerweile 38 Schulen in Hessen erprobt.