Innenstadt von Eschwege

Schuss mit Luftdruckwaffe – Passant leicht verletzt

Mitten in Eschwege wird ein 72-Jähriger beschossen. Die Polizei sperrt den Bereich ab, durchsucht eine verdächtige Wohnung - und wird fündig.

Die Polizei sperrte einen Bereich der Innenstadt ab. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei sperrte einen Bereich der Innenstadt ab. (Symbolbild)

Eschwege (dpa/lhe) - In der Innenstadt von Eschwege ist mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe auf einen Passanten geschossen worden, dieser ist leicht verletzt worden. Ein 38-Jähriger sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er steht im Verdacht, am Morgen aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf den 72 Jahre alten Passanten geschossen zu haben. Bei der Durchsuchung wurden zwei Soft-Air-Waffen gefunden. Nach den Schüssen hatte die Polizei den Bereich um den Marktplatz abgesperrt. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

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