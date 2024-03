Schuss mutmaßlich aus Luftpistole verletzt 18-Jährigen

Kassel (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger ist in Kassel mutmaßlich mit einer Luftpistole verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dem jungen Mann im Krankenhaus ein Projektil operativ aus der Wade entfernt. Als der 18-Jährige am Sonntagabend am Willy-Brandt-Platz in Kassel auf den Bus gewartet habe, habe er einen Schuss gehört und plötzlich starke Schmerzen in der Wade verspürt. Aus einer Wunde habe er zudem geblutet. Ein Passant und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Bahn halfen dem jungen Mann und alarmierten den Notruf und die Polizei.