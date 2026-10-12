Schussgeräusche in Mannheim - Polizei findet Waffe
Hat ein junger Mann in Mannheim unerlaubt geschossen? Was die Polizei bisher weiß.
Mannheim (dpa/lsw) - Nach möglichen Schüssen in Mannheim muss sich ein junger Mann wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Streifenbeamte fanden in der Wohnung des 26-Jährigen eine griffbereit liegende Schreckschusswaffe und Patronen, wie die Polizei mitteilte. Ob Anklage erhoben werde oder der Mann eine Geldbuße bezahlen müsse, obliege nun Staatsanwaltschaft und Gericht, so ein Polizeisprecher.
Mehrere Menschen hatten am Samstagabend Schussgeräusche gehört, es gab Hinweise, dass aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Schüsse abgegeben sein worden könnten. Die alarmierten Polizisten trafen dort einen Mann an, der angab, die Schussgeräusche auch gehört zu haben und seinen Geburtstag zu feiern. Ob Partygäste anwesend waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht angeben. Mit der Durchsuchung seiner Wohnung nach Waffen war der Verdächtige nicht einverstanden.
Die Beamten beantragten darauf telefonisch einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft. Neben der Schreckschusswaffe fanden sie auch ein Pfefferspray in der Wohnung. Laut Polizei muss noch geprüft werden, ob das Spray rechtlich zulässig ist.