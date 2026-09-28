Schussgeräusche gemeldet - Hochzeitsgesellschaft im Visier

Seligenstadt (dpa/lhe) - Schussgeräusche vermutlich aus einer Hochzeitsgesellschaft heraus haben in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten fanden am Sonntagabend Hülsen von Schreckschussmunition, jedoch keine zugehörige Waffe, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten gemeldet, dass aus einer größeren Personengruppe, die mit mehreren Autos unterwegs war, im Bereich der Berliner Straße geschossen worden sei, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus.

Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich bei der Gruppe um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt haben, die zuvor wohl in Hanau gefeiert hatte. Insgesamt soll die Gruppe aus rund 30 Personen und etwa 10 bis 15 Fahrzeugen bestanden haben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Hülsen von Schreckschusswaffe gefunden

Bei der Absuche der gemeldeten Örtlichkeit fanden die Einsatzkräfte mehrere Hülsen von Schreckschussmunition. Eine dazugehörige Waffe wurde zunächst nicht gefunden. Hinweise auf Sachbeschädigungen ergaben sich den Angaben zufolge nicht.