Kriminalität

Schussgeräusche gemeldet - Hochzeitsgesellschaft im Visier

Mehrere Notrufe lösten am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz aus. Vor Ort fand die Polizei Hülsen von Schreckschussmunition, die Waffe blieb verschwunden.

Rund 30 Personen in 10 bis 15 Fahrzeugen sollen beteiligt gewesen sein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Rund 30 Personen in 10 bis 15 Fahrzeugen sollen beteiligt gewesen sein. (Symbolbild)

Seligenstadt (dpa/lhe) - Schussgeräusche vermutlich aus einer Hochzeitsgesellschaft heraus haben in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten fanden am Sonntagabend Hülsen von Schreckschussmunition, jedoch keine zugehörige Waffe, wie die Polizei mitteilte. 

Zeugen hatten gemeldet, dass aus einer größeren Personengruppe, die mit mehreren Autos unterwegs war, im Bereich der Berliner Straße geschossen worden sei, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen rückten daraufhin aus.

Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich bei der Gruppe um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt haben, die zuvor wohl in Hanau gefeiert hatte. Insgesamt soll die Gruppe aus rund 30 Personen und etwa 10 bis 15 Fahrzeugen bestanden haben. 

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Hülsen von Schreckschusswaffe gefunden

Bei der Absuche der gemeldeten Örtlichkeit fanden die Einsatzkräfte mehrere Hülsen von Schreckschussmunition. Eine dazugehörige Waffe wurde zunächst nicht gefunden. Hinweise auf Sachbeschädigungen ergaben sich den Angaben zufolge nicht.

Schon auf der Anfahrt hatten Beamte ein Fahrzeug kontrolliert, das anhand eines Teilkennzeichens identifiziert worden war. An der gemeldeten Örtlichkeit selbst traf die Polizei keine offensichtlich beteiligten Personen mehr an. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

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