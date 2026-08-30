Streit eskaliert

Streit am Bahnhof endet mit Schüssen

Mehrere Notrufe melden Schüsse am Bahnhof. Die Polizei findet bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe. Der zweite Beteiligte bleibt verschwunden.

Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein. (Symbolbild)

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger soll in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) bei einem Streit eine Waffe gezogen und geschossen haben. Bei dem Tatverdächtigen fanden Beamte später eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer waren demnach am Samstag im unterirdischen Bereich eines Bahnsteigs in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen sie sich gegenseitig geschlagen haben. Dabei habe der 19-Jährige eine Waffe gezogen und einen Schuss abgegeben.

Die Polizei traf den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts an. Er sei augenscheinlich unverletzt geblieben. Der zweite Beteiligte flüchtete vor dem Eintreffen der Beamten und konnte nicht mehr gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

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