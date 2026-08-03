Polizei stoppt Autokorso nach Schüssen in Gelnhausen
Mehrere Notrufe wegen Schüssen führen die Polizei im Main-Kinzig-Kreis zu einem Autokorso mit rund 25 Personen. Bei einem 18-jährigen Fahrer wird eine Schreckschusswaffe sichergestellt.
Gelnhausen (dpa/lhe) - Ein Autokorso hat die Polizei im Main-Kinzig-Kreis in Atem gehalten: Aus mutmaßlich einem der beteiligten Fahrzeuge sollen über eine längere Strecke Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben worden sein. Gegen einen 18-Jährigen wird ermittelt, teilte die Polizei mit.
Am Sonntagabend gingen demnach zunächst mehrere Notrufe wegen Schüssen in Linsengericht-Altenhaßlau ein. Der Autokorso fuhr anschließend weiter in Richtung Gelnhausen, wo auf dem Parkplatz eines ehemaligen Kaufhauses erneut Schüsse zu hören waren. Die Einsatzkräfte trafen dort sechs Fahrzeuge und rund 25 Menschen an. Nach deren Angaben war eine Verlobungsfeier Anlass für den Korso.
Bei den anschließenden Durchsuchungen seien in dem Auto eines 18-jährigen Fahrers eine Schreckschusswaffe und die dazugehörige Munition gefunden worden. Die Waffe des Mannes sei sichergestellt worden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.