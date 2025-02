Schusters Appell: Bundestagswahl wichtiger als Fußball

Freiburg (dpa) - Die Bundestagswahl am Sonntag ist nach Ansicht von Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg in dieser Woche «definitiv wichtiger» als das einzelne Fußballspiel seiner Mannschaft. «Wir haben die Möglichkeit noch einmal genutzt, um allen klarzumachen, dass es ein großes Privileg unserer Generation ist», sagte der 39-Jährige vor der Bundesliga-Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Werder Bremen. «Deshalb der klare Appell: Jedes Nicht-Wählen-Gehen ist ein Widerspruch gegen unsere Demokratie. Egal, ob es eine Stimme ist, ob es fünf sind oder 20.»