Größte deutsche Gewerkschaft

Schwache Konjunktur: IG Metall verliert weiter Mitglieder

Die IG Metall meldet erneut sinkende Mitgliederzahlen. Welche Gründe die Gewerkschaft für den Rückgang nennt und wie sich das auf die Beiträge auswirkt.

Die schwache Konjunktur trifft auch die Gewerkschaft IG Metall. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Die schwache Konjunktur trifft auch die Gewerkschaft IG Metall. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall hat das siebte Jahr in Folge Mitglieder verloren. Zum Ende des Jahres 2025 zählte Deutschlands größte Gewerkschaft 2.015.495 Mitglieder, wie sie in Frankfurt berichtet. Den Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erklärt die Erste Vorsitzende Christiane Benner vor allem mit Stellenstreichungen in der Metall- und Elektroindustrie.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zudem hat es 2025 keine Verhandlungen zum wichtigsten Tarifvertrag Metall und Elektro gegeben, bei denen die IG Metall üblicherweise verstärkt neue Mitglieder gewinnt. Es wurden gut 93.000 Menschen neu aufgenommen, so wenige wie seit dem Corona-Jahr 2021 nicht mehr. Im Jahr 2018 hatte die Gewerkschaft noch mehr als 2,27 Millionen Mitglieder, seither sind die Zahlen stetig zurückgegangen.

Bei den Mitgliedsbeiträgen ist die Entwicklung weniger dramatisch, da die Zahlungen an die gestiegenen Verdienste der Beschäftigten gekoppelt sind. Nach der Rekordeinnahme von 642 Millionen Euro im Jahr 2024 berichtet Schatzmeisterin Nadine Boguslawski nun trotz des Mitgliederschwunds 
von einer minimalen Steigerung auf 648 Millionen Euro. «Die Streikkasse ist ordentlich gefüllt», warnt sie die Arbeitgeber.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwache Konjunktur: Volksbanken erwarten weniger Gewinn
Finanzbranche

Schwache Konjunktur: Volksbanken erwarten weniger Gewinn

Vorbei die Zeiten der Rekordgewinne: Die Genossenschaftsbanken stellen sich wegen der kriselnden Wirtschaft auf schwierigere Zeiten ein. Es gibt aber auch Lichtblicke.

16.07.2025

IG-Metall-Chefin: Deutschland braucht einen Plan
Gewerkschaft

IG-Metall-Chefin: Deutschland braucht einen Plan

Die Industrie steckt in der Krise. Deutschlands größte Gewerkschaft erwartet von der künftigen Bundesregierung rasch Lösungen. Und droht zugleich: Ihre Streikkasse sei gut gefüllt.

27.01.2025

Sinkende Inflation, schwache Wirtschaft - EZB senkt Zinsen
Europäische Zentralbank

Sinkende Inflation, schwache Wirtschaft - EZB senkt Zinsen

Die Rekordinflation im Euroraum ist Geschichte. Die Europäische Zentralbank kommt ihrem Ziel der Preisstabilität näher und senkt die Zinsen. Das hat Folgen für Unternehmen, Sparer und Hausbauer.

12.09.2024

DLRG steigert Mitgliederzahlen - Rekord
Schwimmen

DLRG steigert Mitgliederzahlen - Rekord

Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen, ist wichtig, braucht Zeit - und Menschen, die ihnen dabei helfen. Umso besser, wenn die DLRG-Mitgliederzahlen erneut steigen: auf Rekordhöhe.

06.02.2024

Wirtschaftsleistung

Prognose: Weiterhin schwache Konjunktur?

Mit Blick auf Auftragseingänge, Geschäftsklima und Konsum lässt sich die wirtschaftliche Lage gut bewerten. Wie steht es um das dritte Quartal?

13.09.2023