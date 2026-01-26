Probleme bei Auto-Zulieferern

IG Metall Mitte verliert erneut Mitglieder

Arbeitsplatzabbau und demografischer Wandel setzen der IG Metall Mitte zu. Der Rückgang der Mitgliederzahlen im Bezirk fällt stärker aus als im Bundesschnitt.

Die IG Metall verliert wegen der schwierigen Wirtschaftslage Mitglieder. Foto: Thomas Banneyer/dpa
Die IG Metall verliert wegen der schwierigen Wirtschaftslage Mitglieder.

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall hat in ihrem Bezirk Mitte im vergangenen Jahr erneut Mitglieder verloren. Zum Jahresende waren in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland noch 273.673 Menschen Mitglied in der größten deutschen Gewerkschaft. Der Rückgang fiel mit 4,7 Prozent etwas stärker aus als im Bundesschnitt mit 3,9 Prozent. Neu eingetreten sind im vergangenen Jahr 11.242 Beschäftigte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Bezirk Mitte sei massiv vom Arbeitsplatzabbau in der Automobil- und Zulieferindustrie betroffen, erklärt dazu Bezirksleiter Jörg Köhlinger. Hinzu komme der demografische Wandel, der zu einer geringeren Zahl an aktiven Mitgliedern im Bezirk geführt habe. 

In Hessen waren zur Jahreswende rund 115.230 Menschen Mitglied der IG Metall, in Rheinland-Pfalz über 64.500, im Saarland rund 57.280 und in Thüringen waren knapp 36.650 Menschen in der Gewerkschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tarifabschluss Metall und Elektro gilt jetzt auch in Mitte
Mehr Lohn

Tarifabschluss Metall und Elektro gilt jetzt auch in Mitte

Der Tarif-Kompromiss für die Metall- und Elektroindustrie wird jetzt auch im Bezirk Mitte angewendet. IG Metall und Arbeitgeber machen einen Haken an den Pilotabschluss.

15.11.2024

Metall-Arbeitgeber legen auch im Bezirk Mitte Angebot vor
Tarifrunde

Metall-Arbeitgeber legen auch im Bezirk Mitte Angebot vor

Vergleichsweise früh haben die Arbeitgeber in der Metall-Tarifrunde ein erstes Angebot vorgelegt. Um Warnstreiks werden sie damit kaum herumkommen, denn die IG Metall lehnt ab.

18.10.2024

IG Metall Mitte will 7 Prozent mehr Geld
Tarife

IG Metall Mitte will 7 Prozent mehr Geld

Mehr Geld und ein überproportionales Plus für Auszubildende. Der Bezirk Mitte der IG Metall beschließt Forderungen für die anstehende Tarifrunde.

21.06.2024

DRK zu Blutspenden: «Demografischer Wandel wird uns treffen»
Medizin

DRK zu Blutspenden: «Demografischer Wandel wird uns treffen»

Blutspender in Hessen sind im Schnitt 46 Jahre alt. Das DRK will nun auch gezielt jüngere Menschen mobilisieren.

13.06.2024

Tarife

IG Metall Mitte: Nächste Tarifrunde geht um Geld und Zeit

08.02.2024