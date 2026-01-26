IG Metall Mitte verliert erneut Mitglieder

Frankfurt/Main (dpa) - Die IG Metall hat in ihrem Bezirk Mitte im vergangenen Jahr erneut Mitglieder verloren. Zum Jahresende waren in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland noch 273.673 Menschen Mitglied in der größten deutschen Gewerkschaft. Der Rückgang fiel mit 4,7 Prozent etwas stärker aus als im Bundesschnitt mit 3,9 Prozent. Neu eingetreten sind im vergangenen Jahr 11.242 Beschäftigte.