Schwacher KSC verliert in Elversberg

Spiesen-Elversberg (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat das Zweitliga-Gastspiel beim Aufstiegsanwärter SV Elversberg nach einem enttäuschenden Auftritt mit 0:3 (0:1) verloren. Vor 9.307 Zuschauern erzielten Immanuël Pherai (26./53. Minute) und Tom Zimmerschied (62.) die Tore für die SVE, die jetzt 55 Punkte auf dem Konto hat und zumindest über Nacht auf Rang drei kletterte. Der KSC bleibt mit 40 Zählern im Tabellenmittelfeld hängen.

Fünf Tage nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen Tabellenführer Schalke 04 (58) wirkten die Hausherren zu Beginn verunsichert und hätten früh in Rückstand geraten können. Doch Louey Ben Farhat und Marvin Wanitzek scheiterten jeweils an SVE-Torwart Nicolas Kristof.

Elversberg nutzt erste Chance

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Die Hausherren kamen erst nach 26 Minuten erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste - und schlugen eiskalt zu. Zimmerschied spielte den Ball perfekt in den Lauf von Lukas Petkov, nach dessen Querablage Pherai per Direktabnahme traf. Es war der Premierentreffer für den 24-Jährigen im SVE-Trikot.

Die Führung verlieh den Saarländern mehr Sicherheit. Vom KSC kam offensiv nun nichts mehr, stattdessen hätte David Mokwa kurz vor der Pause für die SVE erhöhen können. Gäste-Verteidiger Marcel Franke rettete jedoch kurz vor der Linie per Kopf.

Foto: Uwe Anspach/dpa Traf doppelt: Immanuël Pherai.