In einer Nacht

Schwan auf Straße, Esel grast in Garten – tierische Einsätze

Esel «Emil» büxt aus und landet im Garten einer Anwohnerin. Zudem macht ein Schwan den Straßenverkehr unsicher.

Die Polizei musste wegen tierischer Aktivitäten ausrücken. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei musste wegen tierischer Aktivitäten ausrücken. (Symbolbild)

Rastatt/Oberkirch (dpa/lsw) -  Ein Schwan auf der Straße und ein davongelaufener Esel haben in einer Nacht für zwei tierische Polizeieinsätze gesorgt. Zunächst war ein vermeintlich bewegungsunfähiger Schwan auf einer Brücke in Rastatt gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Beamte fanden vor Ort ein gesundes Jungtier mit teilweise noch grauem Federkleid und konnten es zunächst von der Fahrbahn bewegen. 

Kurz darauf kehrte der Wasservogel jedoch zurück und setzte sich erneut mitten auf die Brücke, sodass die Polizei ein zweites Mal ausrücken musste, um die Verkehrsbehinderung zu beseitigen.

Esel «Emil» konnte mittels Polizei an seinen Halter übergeben werden. Foto: -/Polizeipräsidium Offenburg/dpa
Esel «Emil» konnte mittels Polizei an seinen Halter übergeben werden.

Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag meldete eine Anwohnerin in Oberkirch (Ortenaukreis), dass gegen Mitternacht ein Esel in ihrem Garten graste. Polizisten stellten fest, dass das Tier namens «Emil» aus einem nahegelegenen Gehege ausgebüxt war. Zusammen mit dem hinzugezogenen Halter, der im selben Ortsteil Tiergarten wohnt, fand der Ausflug ein schnelles und glückliches Ende. Das Tier wurde in sein Gehege zurückgebracht.

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