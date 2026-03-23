Verkehr

Schwangere und Unfallverursacher auf A67 schwer verletzt

Ein Auffahrunfall auf einer Autobahn im Kreis Bergstraße endet für zwei junge Menschen mit schweren Verletzungen. Auch kleine Kinder sitzen in einem beteiligten Auto.

Die Polizei wird auf der A67 zu einem Unfall mit insgesamt fünf Verletzten in zwei Autos gerufen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei wird auf der A67 zu einem Unfall mit insgesamt fünf Verletzten in zwei Autos gerufen. (Symbolbild)

Lampertheim/Bingen (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 67 im südhessischen Kreis Bergstraße sind eine schwangere Frau und der Unfallverursacher schwer verletzt worden. 

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Der 20-jährige Autofahrer war laut Polizei bei Lampertheim mit hohem Tempo beim Wechsel von der mittleren auf die linke Spur gegen den vor ihm fahrenden Wagen einer Familie aus dem Raum Bingen geprallt. Danach fuhr er gegen die Leitplanke. Sein Auto überschlug sich mehrmals. 

Der junge Unfallverursacher wurde schwer verletzt - ebenso wie die 21-jährige Schwangere im Familienauto vor ihm. Ihr 25 Jahre alter Ehemann am Steuer sowie die vier- und fünfjährigen Kinder an Bord wurden leicht verletzt. 

Vorübergehende Sperrung der Autobahn Richtung Norden

Alle Unfallbeteiligten konnten sich der Polizei zufolge selbst aus den beiden Fahrzeugen befreien. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die A67 wurde für die Unfallaufnahme in Richtung Norden vorübergehend gesperrt. Der Sachsachen belief sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt mindestens 22.000 Euro.

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