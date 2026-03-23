Auto überschlägt sich

Lampertheim: Kinder und Schwangere bei schwerem Unfall A67 verletzt

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A67 werden fünf Personen verletzt. Darunter sind auch eine 21-jährige Schwangere und zwei Kinder.

Zwischen Viernheim und Lorsch gab es am Sonntagabend einen Unfall mit fünf Verletzten (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Zwischen Viernheim und Lorsch gab es am Sonntagabend einen Unfall mit fünf Verletzten (Symbolbild).

Lampertheim. Zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Lorsch hat es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der mittleren Spur der A67, als er zum Überholen auf die linke Fahrspur wechselte. Dabei fuhr er auf ein vollbesetztes Fahrzeug einer Familie auf und krachte anschließend gegen die Leitplanke.

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Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das auffahrende Auto mehrfach. Der 25-jährige Fahrer des Familienwagens und die vier- und fünfjährigen Kinder wurden leicht verletzt. Die 21-jährige schwangere Ehefrau und der 20-jährige Fahrer des auffahrenden Pkw verletzten sich schwer. Alle Personen konnten sich eigenständig befreien und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Norden für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Schadenssumme liegt bei mindestens 22.000 Euro. Es waren mehrere Streifen der Autobahnpolizei Südhessen, Notarzt, Rettungsfahrzeuge, Autobahnmeisterei Mannheim und die Feuerwehr aus Lampertheim im Einsatz. (sig)

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