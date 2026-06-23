«Schwarzwald Marie» verheiratet – Playmo-Set im Verkauf

Baiersbronn (dpa/lsw) - In traditionelle Kleidung gewandet, wie es sich für eine verheiratete Frau geziemt, ist nun die «Schwarzwald Marie» und ihr Mann Hannes im Sonderset der Öffentlichkeit präsentiert worden. Die Playmobil-Sonderfigur der Marie trägt als Ehefrau eine ihrem Status angepasste Tracht: Statt der bisherigen roten Bollen sind schwarze Bollen auf ihrem Hut, wie es für verheiratete Trachtenträgerinnen im Schwarzwald typisch ist.

Sonderfigur Hannes trägt eine zwar ebenfalls traditionelle Kluft, aber keine spezielle Ehetracht. Er zeigt sich in dunkler Hose mit hochgeschlossenem Hemd und Weste und mit Trompete in der Hand. Das Set «Schwarzwaldpaar» ist ab sofort im Verkauf, wie die Baiersbronn Touristik weiter mitteilte. Zunächst kommt es mit einer Auflage von rund 30.000 Stück auf den Markt und ist unter anderem in Baiersbronn und an anderen ausgewählten Standorten erhältlich.

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Marie und Hannes sind als Eheleute im «Traumpaar»-Set zu haben.

«Schwarzwald Marie» weiterhin einzeln und ledig zu haben

Marie ist aber auch einzeln als Ledige mit rotem Bollenhut weiter zu haben - Hannes hingegen nur im Set mit Ehefrau Marie. Hannes war im Rahmen eines Aufrufs auf Social Media unter insgesamt drei Plastik-Kandidaten als passender Gatte für die beliebte «Schwarzwald Marie» ausgewählt worden. Diese erfreut sich seit der Erstauflage 2023 großer Beliebtheit: Zwei Auflagen waren rasch ausverkauft gewesen; nur noch einige Restexemplare sind derzeit verfügbar. Eine dritte Auflage soll Ende Juli herauskommen.