Arbeitsunfall von Runkel

Schwefelwasserstoff - hochgiftig und heimtückisch

Schwefelwasserstoff riecht nach faulen Eiern – doch bei hoher Konzentration versagt ausgerechnet dieser Warnhinweis. Warum das Gas so gefährlich ist und welche Folgen eine Vergiftung haben kann.

Eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung hat sich nach dem Arbeitsunfall in Runkel als hauptsächliche Todesursache herausgestellt. Auch am Tag nach dem Unglück hatte die Feuerwehr Messungen vorgenommen. (Foto Archiv) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung hat sich nach dem Arbeitsunfall in Runkel als hauptsächliche Todesursache herausgestellt. Auch am Tag nach dem Unglück hatte die Feuerwehr Messungen vorgenommen. (Foto Archiv)

Runkel (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im hessischen Runkel hat sich eine Vergiftung mit Schwefelwasserstoff als hauptsächliche Todesursache herausgestellt. Das hochgiftige und brennbare Gas mit der chemischen Formel H2S ist am typischen Geruch nach faulen Eiern erkennbar. Sein Giftigkeitsgrad wird als ähnlich dem der Blausäure beschrieben. Vom Menschen wird es hauptsächlich über die Atmung aufgenommen. 

Worin liegt die besondere Gefahr? 

Sein unangenehmer Geruch stellt nach Angaben des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) einerseits eine gute Warnung vor Schwefelwasserstoff dar. Besonders heimtückisch ist jedoch, dass diese Warnwirkung bei höheren Konzentrationen entfällt - das Gas lähmt den Geruchssinn, wodurch eine erhebliche Vergiftungsgefahr bestehe.

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Zu welchen Vergiftungserscheinungen kommt es? 

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Zur Bildung von Schwefelwasserstoff in gefährlichen Konzentrationen kann es laut IFA etwa in Frachtcontainern infolge der Zersetzung tierischer Produkte kommen. Wird die Geruchswahrnehmung von Schwefelwasserstoff stärker, kann Übelkeit, eine Reizung der Atemwege und der Augen sowie Schwindelgefühl einhergehen. In hoher Konzentration ab etwa 1.000 Milliliter des Gases in einem Kubikmeter Luft kann Schwefelwasserstoff laut IFA innerhalb von Sekunden bis Minuten zu Kollaps, Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und Herzversagen führen. 

Welche ärztlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nötig?

Auch wenn nur ein Vergiftungsverdacht bestehe, sei Sauerstoffzufuhr in jedem Fall die wichtigste Maßnahme, bei sehr schwerer Intoxikation seien zudem sofortige Reanimationsmaßnahmen erforderlich. Auch eine sofortige intensive Überwachung der Lungen- und Herz-Kreislauf-Funktion sowie der Funktionen des Zentralen Nervensystems sei «bei jedem Intoxikationsverdacht» angezeigt.

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