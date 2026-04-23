Schwefelwasserstoff - hochgiftig und heimtückisch

Runkel (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall im hessischen Runkel hat sich eine Vergiftung mit Schwefelwasserstoff als hauptsächliche Todesursache herausgestellt. Das hochgiftige und brennbare Gas mit der chemischen Formel H2S ist am typischen Geruch nach faulen Eiern erkennbar. Sein Giftigkeitsgrad wird als ähnlich dem der Blausäure beschrieben. Vom Menschen wird es hauptsächlich über die Atmung aufgenommen.

Worin liegt die besondere Gefahr?

Sein unangenehmer Geruch stellt nach Angaben des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) einerseits eine gute Warnung vor Schwefelwasserstoff dar. Besonders heimtückisch ist jedoch, dass diese Warnwirkung bei höheren Konzentrationen entfällt - das Gas lähmt den Geruchssinn, wodurch eine erhebliche Vergiftungsgefahr bestehe.

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Zu welchen Vergiftungserscheinungen kommt es?

Zur Bildung von Schwefelwasserstoff in gefährlichen Konzentrationen kann es laut IFA etwa in Frachtcontainern infolge der Zersetzung tierischer Produkte kommen. Wird die Geruchswahrnehmung von Schwefelwasserstoff stärker, kann Übelkeit, eine Reizung der Atemwege und der Augen sowie Schwindelgefühl einhergehen. In hoher Konzentration ab etwa 1.000 Milliliter des Gases in einem Kubikmeter Luft kann Schwefelwasserstoff laut IFA innerhalb von Sekunden bis Minuten zu Kollaps, Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und Herzversagen führen.

Welche ärztlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nötig?