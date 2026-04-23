Arbeitsunfall

Arbeiter in Runkel starben an Schwefelwasserstoff-Vergiftung

Die Obduktionen nach dem Arbeitsunfall in Runkel zeigen: Eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung war die Todesursache. Weitere Untersuchungen sollen Details zum Unfallhergang klären.

Nach dem Arbeitsunfall in Runkel sind vier Todesopfer zu beklagen. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Nach dem Arbeitsunfall in Runkel sind vier Todesopfer zu beklagen. (Archivbild)

Runkel (dpa) - Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik im hessischen Runkel steht die Todesursache fest. Die am Dienstag vorgenommenen Obduktionen hätten ergeben, dass eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung «hauptursächlich» für den Tod gewesen sei, teilten die Staatsanwaltschaft Limburg und die Polizei mit. 

Darüber hinaus seien weitere Untersuchungen notwendig. So sei eine forensisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben worden. Auch die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern den Angaben nach an. Die Behörden waren zunächst davon ausgegangen, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung den Tod der Männer verursacht hatte.

Vier Todesopfer nach Arbeitsunfall 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Rettungskräfte hatten am vergangenen Donnerstag (16. April) insgesamt fünf Männer aus einer Grube auf dem Gelände der Lederfabrik geholt. Drei von ihnen im Alter von 38, 58 und 59 Jahren starben vor Ort, die beiden anderen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. 

Bild

Einer von ihnen, ein 35 Jahre alter weiterer Mitarbeiter des Betriebs, war am Mittwoch im Krankenhaus an den Folgen des Unglücks gestorben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Obduktionen nach tödlichem Arbeitsunfall in Runkel
Ermittlungen zur Todesursache

Obduktionen nach tödlichem Arbeitsunfall in Runkel

Nach dem tödlichen Unfall auf dem Gelände einer Lederfabrik stehen die Todesursache und der Unfallhergang im Fokus. Was die Ermittler jetzt herausfinden wollen.

22.04.2026

Arbeitsunfall in Runkel: Auch Einsatzkräfte belastet
Folgen des Arbeitsunfalls

Arbeitsunfall in Runkel: Auch Einsatzkräfte belastet

Drei Tote, zwei Schwerverletzte: Nach dem Unglück in einer Lederfabrik stehen auch die Helfer unter psychischem Druck.

18.04.2026

Runkel trauert nach tödlichem Unfall in Lederfabrik
Notfälle

Runkel trauert nach tödlichem Unfall in Lederfabrik

Drei Tote, zwei lebensgefährlich Verletzte: Nach dem Unglück in der traditionsreichen Lederfabrik in Runkel herrscht Fassungslosigkeit. Angehörige und Behörden suchen nach Antworten.

17.04.2026

Feuerwehr nach tödlichem Unfall erneut in Runkel im Einsatz
Arbeitsunfall in Runkel

Feuerwehr nach tödlichem Unfall erneut in Runkel im Einsatz

Nach dem tödlichen Unfall in einer Gerberei ist die Feuerwehr erneut vor Ort. Ermittler nahmen einen unbekannten Geruch wahr – der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt.

17.04.2026

Tragödie mit drei Toten trifft Familienbetrieb in Runkel
Notfälle

Tragödie mit drei Toten trifft Familienbetrieb in Runkel

Nach dem tödlichen Unglück in einer Lederfabrik trauert Runkel um drei Menschen. Die kleine Firma hat die Hälfte ihrer Mitarbeiter verloren.

17.04.2026