Obduktionen nach tödlichem Arbeitsunfall in Runkel

Runkel/Limburg/Montabaur (dpa) - Nach dem folgenschweren Arbeitsunfall in Runkel im Lahn-Dill-Kreis sollen Obduktionen Aufschluss über die Todesursache der drei ums Leben gekommenen Männer geben. Diese seien für den heutigen Dienstagabend vorgesehen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Gesundheitszustand der beiden bei dem Unglück lebensgefährlich verletzten Männer sei nach wie vor kritisch.

Der Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Lederfabrik am vergangenen Donnerstag hatte für Trauer und Entsetzen in dem 9.500-Einwohner-Städtchen Runkel gesorgt. Am Freitagabend hatten zahlreiche Menschen in einem Trauergottesdienst für die Toten und Verletzten gebetet.

Noch viele Fragen zu dem Unfall offen

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Bei den Toten handelt es sich um drei Mitarbeiter des Betriebs. Einsatzkräfte hatten sie und die beiden lebensgefährlich Verletzten aus einer Grube auf dem Firmengelände geholt. Die beiden Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Unter ihnen soll ein weiterer Beschäftigter der Lederfabrik sowie ein Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur sein.