Ermittlungen zu tödlichem Arbeitsunfall in Runkel dauern an

Runkel (dpa/lhe) - Auch rund zwei Wochen nach dem tödlichen Arbeitsunfall in einer Lederfabrik dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen an. Mit kurzfristigen Ergebnissen bei den beauftragten Gutachten sei nicht zu rechnen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Limburg auf Anfrage mit. Auch der Gesundheitszustand des einzigen Überlebenden des Unglücks sei unverändert.

Rettungskräfte hatten am 16. April insgesamt fünf Männer aus einer Grube auf dem Gelände des Betriebs geholt. Drei von ihnen im Alter von 38, 58 und 59 Jahren starben noch vor Ort, die beiden anderen waren mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Einer von ihnen, ein 35 Jahre alter weiterer Mitarbeiter des Betriebs, war am Mittwoch vergangener Woche im Krankenhaus an den Folgen des Unglücks gestorben. Bei dem fünften Mann handelt es sich um einen Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur.

Weiter große Anteilnahme in Runkel

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In dem 9.500-Einwohner-Städtchen hatte der folgenschwere Arbeitsunfall für Erschütterung und große Anteilnahme gesorgt. Bürgermeisterin Antje Hachmann (parteiunabhängig) ist nach eigenen Worten nach wie vor täglich umfassend mit dem Thema beschäftigt. Derzeit würden die Beerdigungen der Todesopfer vorbereitet, die auf Wunsch der Angehörigen möglichst ohne Öffentlichkeit vonstattengehen sollen, wie Hachmann sagte.