Notfälle

Trauergottesdienst nach tödlichem Unfall in Runkel geplant

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall in Runkel läuten die Glocken, die Stadt trauert. Was die Bürgermeisterin den Angehörigen und Helfern mit auf den Weg gibt.

Antje Hachmann, Bürgermeisterin von Runkel, kündigt einen Trauergottesdienst an. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Antje Hachmann, Bürgermeisterin von Runkel, kündigt einen Trauergottesdienst an.

Runkel (dpa) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall im mittelhessischen Runkel wird es einen Trauergottesdienst geben. Wie Bürgermeisterin Antje Hachmann auf Facebook schrieb, können die Bürgerinnen und Bürger an diesem Freitagabend von 18.00 bis 20.00 Uhr in einem ökumenischen Trauergottesdienst innehalten. 

Zudem sollen ab 19.00 Uhr in Runkel und im Stadtteil Schadeck die Kirchenglocken läuten – «als Zeichen des Gedenkens und der Verbundenheit», wie Hachmann schreibt. Die Stadt werde ihre Fahnen auf halbmast flaggen. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Einsatzkräften und Betroffenen dieses Ereignisses», schrieb die Bürgermeisterin. 

Bei dem Arbeitsunfall in einer Lederfabrik und Pelzgerberei in dem 9.500-Einwohner-Städtchen im Kreis Limburg-Weilburg sind am Donnerstagnachmittag drei Arbeiter im Alter von 38, 58 und 59 Jahren ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer seien lebensgefährlich verletzt worden, hatte das Landesinnenministerium mitgeteilt.

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