Schweinepest - höhere Prämien für Jäger bei Schwarzwild

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest in Hessen setzen mehrere Landkreise mit Unterstützung des Landes verstärkt auch auf Prämien für erlegtes Schwarzwild. Der Kreis Darmstadt-Dieburg etwa hat nach eigenen Angaben kürzlich seine Abschussprämie für Jägerinnen und Jäger auf 200 Euro pro geschossenem Wildschwein verdoppelt. Der Rheingau-Taunus-Kreis zahlt inzwischen 120 Euro, wobei das Land bei all diesen Prämien von Landkreisen jeweils die Hälfte übernimmt, wie das Landwirtschafts- und Jagdministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilt.