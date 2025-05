Afrikanische Schweinepest: Erster Fund im Odenwaldkreis

Odenwald. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat nun auch den Odenwaldkreis erreicht. Wie das Landratsamt in Erbach am Donnerstag mitteilte, wurde westlich von Fränkisch-Crumbach der Kadaver eines infizierten Wildschweins entdeckt. „Es ist das erste infizierte Tier, das im Odenwaldkreis gefunden wurde“, heißt es in der Pressemitteilung.