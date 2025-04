Fragen und Antworten

Schweinepest im Kreis Bergstraße: „Weiße Zonen“ sind der nächste Schritt

„Wir treten jetzt in eine neue Phase der Seuchenbekämpfung ein“, hieß es bei einer Veranstaltung in Grasellenbach zum Thema Afrikanische Schweinepest. So soll die Erkrankung im Kreis Bergstraße weiter bekämpft werden.