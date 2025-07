Foto: Fritz Kopetzky

Das Landratsamt gibt noch keine Entwarnung bei der Afrikanischen Schweinepest, auch wenn die Zahl der Kadaverfunde rückläufig ist, zuletzt gab es auch Funde in Fürth und in Rimbach. Weiterhin sollen Schutzzäune, wie hier an der B 38 vor Fürth, die Ausbreitung einzudämmen.