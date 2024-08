Ein Schutzzaun gegen die Schweinepest

Noch am selben Nachmittag wurden dazwischen in vier Reihen leitfähige Schnüre gespannt und unter Strom gesetzt. Eine Spannung von 7000 Volt soll Wildschweine daran hindern, Richtung Süden zu wandern und damit die in den Kreis Bergstraße vorgedrungene Afrikanische Schweinepest (ASP) zu verbreiten.