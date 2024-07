Schweinepest in drei weiteren Betrieben

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach dem Ausbruch der Schweinepest im Juni im Kreis Groß-Gerau ist die Tierseuche hier nun in drei weiteren Betrieben festgestellt worden. Die betroffenen Landwirte halten jeweils 9, 33 und 158 Hausschweine, einer von ihnen zudem etwa 50 Wildschweine in einem Gehege, wie das hessische Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden mitteilte.