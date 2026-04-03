Großbrand auf Bauernhof: Feuer tötet Schweine
Drama auf einem Bauernhof in Mittelhessen: In einem Schweinstall bricht ein Feuer aus - etliche Tiere sterben und auch ein Wohnhaus ist in Gefahr.
Hünfelden (dpa/lhe) - Beim Brand eines Schweinestalls im mittelhessischen Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) sind etliche Tiere ums Leben gekommen. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von 10 bis 20 getöteten Schweinen. Mehr als 200 Tiere seien darüber hinaus aus dem Stall gerettet worden.
Das Feuer war gegen 22:30 Uhr in einer Stallung des Waldhofs ausgebrochen. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört und das Dach stürzte ein, hieß es. Den Angaben zufolge griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, das nicht mehr bewohnbar ist. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800.000 Euro.
Die genau Brandursache muss noch ermittelt werden. Es deute allerdings nichts auf ein Fremdverschulden hin, vielmehr sei von einem technischen Defekt auszugehen, so die Polizei.