Schwere Bauchverletzungen - Biber erschossen?
Passanten entdecken am Ufer eines Sees ein totes Biberweibchen mit massiven Verletzungen. Die alarmierte Polizei kann nicht ausschließen, dass das Tier mutwillig getötet wurde.
Kassel (dpa/lhe) - Passanten haben in der Kasseler Fuldaaue einen toten Biber mit schweren Bauchverletzungen entdeckt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier durch eine Schusswaffe getötet worden sei, teilte die Polizei Kassel zu dem Fund am Sonntag mit. Der Tierkörper sei in ein Labor gebracht worden, um die genaue Todesursache zu ermitteln.
Gegen 12 Uhr sei eine Polizeistreife zum Uferbereich eines Sees in der Fuldaaue, einem Naherholungs- und Naturschutzgebiet in Kassel, gerufen worden. Dort habe das etwa 80 Zentimeter lange Weibchen gelegen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straftat gegen das Bundesnaturschutzgesetz und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.