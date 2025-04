Schwere Bayern-Tage für Kane und Kim

München (dpa) - Den nächsten geplatzten Titel-Traum will Harry Kane auf der sehnsüchtigen Jagd nach seiner ersten richtigen Trophäe schnell abschütteln. «Wenn einer voll motiviert ist, ist es Harry Kane. Sie wissen selber, warum», sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel des FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim.