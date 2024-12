Kompanys Kane-Lösung: Müller, Tel, Gnabry, Olise, Sané

München (dpa) - Bei der Suche nach dem bestmöglichen Harry-Kane-Double für den Pokal-Kracher gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen gibt es für Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern keine Eins-zu-eins-Lösung. Und darum werde das Münchner Offensivspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) in der ausverkauften Allianz Arena «anders aussehen», kündigte Kompany an.