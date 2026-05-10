Schwere Kollision auf A671 - Hinweise auf illegales Rennen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 671 nahe Wiesbaden sind zwei Autofahrer verletzt worden. Zeugen alarmierten demnach am späten Samstagabend die Einsatzkräfte und berichteten von einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei erlitten die beiden Männer im Alter von 22 und 27 Jahren keine schweren Verletzungen.

Zur Ursache der Kollision ermittelt die Polizei nun gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens. Der Mann soll sich in seinem Wagen zunächst von hinten dem Auto des Älteren mit hoher Geschwindigkeit genähert haben. Der 22-Jährige habe dann eine Notbremsung eingelegt, den Zusammenstoß nahe der Anschlussstelle Mainz-Kastel aber nicht mehr verhindern können, so die Polizei.

27-Jähriger muss aus Auto befreit werden

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Das Auto des 27-Jährigen sei ins Schleudern geraten, habe sich überschlagen und sei auf der linken Fahrzeugseite liegen geblieben. Wie die Feuerwehr Wiesbaden berichtet, habe der Mann aufgrund seiner Verletzungen nicht selbstständig aussteigen können und sei von den Rettungskräften befreit worden.

Der mutmaßliche Unfallverursacher schleuderte mit seinem Wagen laut Polizei gegen eine Betonwand, eine Leitplanke und in eine Böschung. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hob das Auto ab, schleuderte gegen eine Brücke und kam auf der Standspur auf. Infolge des Crashs sei der Motorraum des Wagens in Flammen aufgegangen, so die Feuerwehr.

Führerschein und Smartphone des mutmaßlichen Unfallverursachers sichergestellt