Schwerpunkt in Karlsruhe

Schwere Unwetter fordern ein Todesopfer und Verletzte

Entwurzelte Bäume, herabgestürzte Äste, vollgelaufene Keller: Schwere Unwetter wüten im Südwesten. In Karlsruhe wird ein Mensch von einem Baum erschlagen. Die Einsatzkräfte sind massiv gefordert.

Nach den Unwettern räumen die Einsatzkräfte auf. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Nach den Unwettern räumen die Einsatzkräfte auf.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Schwere Unwetter haben in weiten Teilen Baden-Württembergs ihre Spuren hinterlassen und nach ersten Erkenntnissen ein Todesopfer und Verletzte gefordert. In Karlsruhe erschlug ein während eines Gewitters umstürzender Baum einen Menschen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu dem Todesfall gab es zunächst nicht. Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren in der gesamten Stadt im Einsatz, die Branddirektion sprach von mehr als 250 witterungsbedingten Einsätzen am Abend und in der Nacht.

Laut einem Polizeisprecher des Präsidiums Karlsruhe gab es zwischen 19 und 23 Uhr Überflutungen und Überschwemmungen, Ampeln und Autos wurden beschädigt. Zudem wurden Radfahrer und ein Kind von herabfallenden Ästen getroffen und leicht verletzt. Die Stadt hatte wegen der anhaltenden Ausnahmesituation eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen, um die zahlreichen Einsätze zentral zu koordinieren.

Herunterstürzende Ziegel, vollgelaufene Keller

Auch andernorts hatten die Einsatzkräfte viel zu tun: In Pforzheim zählte die Polizei rund 30 Unwettereinsätze bis in die Nacht. Bäume stürzten um und Gullydeckel wurden hochgespült. Verletzt wurde niemand. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war laut einer Polizeisprecherin «einiges los wegen Unwettern». Es gab demnach rund 70 Einsätze, unter anderem wegen heruntergefallener Dachziegel und vollgelaufener Keller. In Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) schlug nach ersten Erkenntnissen ein Blitz in ein Dach ein und löste einen Brand aus, dabei wurden Menschen leicht verletzt. 

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Im Rems-Murr-Kreis entstand durch umstürzende Bäume auf ein Gebäude ein Schaden von rund 100.000 Euro. Insgesamt gab es etwa 50 Einsätze, die der Polizei bekannt waren. Im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Offenburg gab es am Abend eine einstellige Zahl an Einsätzen. Glimpflicher kam der übrige Südwesten davon: Andere Polizeipräsidien meldeten keine oder nur vereinzelte kleinere Schäden.

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