Schwere Verletzung bei Stuttgarts Volleyballerin Koulberg
Mittelblockerin Anna Koulberg verletzt sich beim Sieg in Erfurt. Die 22-Jährige muss monatelang aussetzen. Trainer und Geschäftsführer wirken schwer betroffen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart müssen monatelang auf Mittelblockerin Anna Koulberg verzichten. Die 22-Jährige hat beim Auswärtssieg gegen Schwarz-Weiß Erfurt am vergangenen Samstag eine schwere Knieverletzung erlitten, wie der Bundesligist mitteilte. Sowohl das vordere Kreuzband als auch der Innenmeniskus seien gerissen, hieß es.
«Diese Nachricht tut natürlich sehr weh. In solchen Momenten rückt der Sport erst einmal komplett in den Hintergrund», sagte Trainer Konstantin Bitter, dessen Team einen guten Saisonstart mit drei Siegen in drei Partien hingelegt hat. Der Verein prüft nun, ob er noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird.
«Eine solche Diagnose ist für jede Sportlerin ein harter Einschnitt und natürlich auch für uns als Verein eine sehr bittere Nachricht», erklärte Geschäftsführer Aurel Irion. Man werde Koulberg auf ihrem langen Weg zum angestrebten Comeback «bestmöglich begleiten».