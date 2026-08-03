Schwerer Auffahrunfall - A6 bei Mannheim gesperrt

Mannheim (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 ist ein Mann schwerst verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die A6 war am Vormittag zwischen Mannheim in Baden-Württemberg und Viernheim (Kreis Bergstraße) in Hessen voll gesperrt.