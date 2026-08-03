Schwerer Auffahrunfall - A6 bei Mannheim gesperrt
Rettungshubschrauber, Vollsperrung und ein Autofahrer mit schwersten Verletzungen: Was bislang zu dem Unfall auf der Autobahn bekannt ist.
Mannheim (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 ist ein Mann schwerst verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die A6 war am Vormittag zwischen Mannheim in Baden-Württemberg und Viernheim (Kreis Bergstraße) in Hessen voll gesperrt.
Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 64-Jährige mit seinem Wagen auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt abbremste. Die Ursache war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll den genauen Hergang klären.