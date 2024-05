Vollsperrung nach Auffahrunfall auf A6 bei Viernheim

Viernheim (dpa) - Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 6 bei Viernheim in Südhessen am Samstag voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, bremste ein 32 Jahre alter Fahrer aus dem Kreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz wegen stockendem Verkehr, eine hinter ihm fahrende 30-Jährige reagierte allerdings zu spät und krachte ihn das Auto des Mannes. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt, den Sachschaden schätzen die Behörden auf rund 24.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für etwa 60 Minuten voll gesperrt werden.