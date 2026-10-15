Verkehr

Auto überschlägt sich auf A3 – zwei Insassen sterben

Ein Auto prallt gegen eine Schutzplanke und überschlägt sich. Die Ermittlungen zum Unfall auf der A3 bei Diez dauern an – was bisher bekannt ist.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an der Anschlussstelle Diez der A3 bei Nentershausen in Fahrtrichtung Köln im Einsatz. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an der Anschlussstelle Diez der A3 bei Nentershausen in Fahrtrichtung Köln im Einsatz.

Diez (dpa) - Bei einem Autounfall auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen gestorben. Es handle sich um Männer im Alter von 56 und 74 Jahren, teilte die Autobahnpolizei in Montabaur mit. Die aus Bayern stammenden Todesopfer waren trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle an der Anschlussstelle Diez gestorben. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. 

Nach den bisherigen Ermittlungen war ihr Auto in Fahrtrichtung Köln aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Schutzplanke geprallt und hatte sich überschlagen. 

Die Anschlussstelle Diez wurde für die Unfallaufnahme gesperrt, die Sperrung wird den Angaben vom Nachmittag zufolge noch mehrere Stunden dauern.

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