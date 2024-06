Unfall auf der A5 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Friedberg/Bad Homburg (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und Friedberg ist es am Freitag zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Bergung sorgte für Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Entgegen erster Informationen der Polizei sei bei dem Unfall niemand verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag noch an.