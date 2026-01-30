Verkehr

Schwerer Unfall bei Überlingen – Großeinsatz

Auf einer Bundesstraße bei Überlingen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Die Polizei hält sich mit Einzelheiten noch zurück.

Schwerer Unfall auf Bundesstraße 31 bei Überlingen. (Archivbild)
Schwerer Unfall auf Bundesstraße 31 bei Überlingen. (Archivbild)

Überlingen (dpa) - Auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) hat sich am frühen Morgen ein schwerer Unfall ereignet. Das berichtete die Polizei, ohne weitere Details zu nennen. Wie viele Fahrzeuge beteiligt sind und ob es Verletzte oder gar Tote gibt, war zunächst nicht zu erfahren. 

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot im Einsatz und die Straße zum Teil gesperrt.

