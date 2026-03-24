Schwertransport ohne Genehmigung stoppt Verkehr auf A6

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Schwertransport hat auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer bemerkte in der Nacht, dass er eine Brücke in Richtung Heilbronn nicht passieren kann, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Als die Polizisten den 37-Jährigen kontrollierten, stellten sie fest, dass er keine notwendige Sondergenehmigung für die Fahrt hatte. Da der Schwertransport auf der Autobahn nicht drehen konnte, begleiteten die Beamten ihn rückwärts auf den nächsten Parkplatz.