Verkehr

Schwertransport bleibt an Brücke hängen - hoher Schaden

Ein hydraulisches Bauteil auf einem Schwerlasttransporter stellt sich auf – und plötzlich geht nichts mehr: Ein Transport bleibt stecken und die Strecke wird erst einmal gesperrt.

Die betroffene Stelle war für über vier Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die betroffene Stelle war für über vier Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Mengen (dpa/lsw) - Ein Schwertransporter ist in Mengen (Kreis Sigmaringen) mit einem auf ihm transportierten Teil an einer Bahnbrücke hängen geblieben. Dabei sei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Ein hydraulisches Teil der Siebanlage auf dem Schwertransporter habe sich mutmaßlich wegen Erschütterungen aufgestellt und daraufhin unter einer Brücke verkeilt. Die betroffene Stelle der Bundesstraße 311 war für über vier Stunden vollständig gesperrt. Die Brücke sei nur minimal beschädigt worden, weshalb auch der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt wurde.

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