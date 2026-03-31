Schwerlasttransporter in Flammen - A3 teilweise gesperrt

Marktheidenfeld (dpa) - Ein Schwerlasttransporter ist auf der A3 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern Flammen aufgegangen. Laut Polizei stehe der Lastwagen etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Der Fahrer habe noch rechtzeitig aussteigen können und blieb unverletzt.

Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt am Main komplett gesperrt. Ein Polizeisprecher vermutete, dass sich die Sperrung bis in die frühen Morgenstunden ziehen könnte. Nach den Löscharbeiten müsse der Lastwagen geborgen und die Fahrbahn auf Schäden untersucht werden, sagte er weiter. Wegen des vielen Rauchs war zeitweise auch die Gegenrichtung in der Nacht gesperrt gewesen.

Der Schwerlasttransporter hat den Angaben zufolge Maschinenteile geladen. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.