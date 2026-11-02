Schwerer Verkehrsunfall

Schwerverletzte nach Unfall auf der A49 bei Kassel

Nach einem schweren Verkehrsunfall liegen drei Menschen im Krankenhaus. Was ist passiert?

Zwei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Zwei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der A49 bei Kassel schwer verletzt worden. Eine Frau erlitt am Sonntagabend leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Drei Autos seien zwischen den Anschlussstellen Kassel Waldau und Auestadion kollidiert. Die Ursache sei aktuell unklar. Der 40-Jährige, der 20-Jährige und die 52-Jährige wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war nach dem Unfall für vier Stunden gesperrt.

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