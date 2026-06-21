Unfälle

Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit E-Scooter

Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg kommt es kurz nach Mitternacht zu einem schweren Zusammenstoß. Zwei Männer kommen ins Krankenhaus.

Ein Rettungswagen brachte die beiden Männer in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Ein Rettungswagen brachte die beiden Männer in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter sind in Rotenburg an der Fulda (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei mit dem Roller kurz nach Mitternacht mit einem 57-jährigen Fußgänger zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der junge Fahrer sei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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