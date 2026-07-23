Schwerverletzte Person in Stuttgarter Einkaufszentrum
In einem Einkaufszentrum in Stuttgart wird eine Person schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter und sichert das Gelände.
Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Einkaufszentrum in der Stuttgarter Innenstadt ist eine Person schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei ist der unbekannte Täter flüchtig und wird gesucht. Der Rettungsdienst versorge die verletzte Person.
Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Einkaufszentrum sei teilweise abgesperrt. Polizei und Feuerwehr seien mit starken Kräften vor Ort.